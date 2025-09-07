Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минобороны РФ ответило на сообщения об ударе по зданию кабмина Украины в Киеве

Министерство обороны РФ прокомментировало заявления властей Украины, которые сообщили о пожаре в здании правительства в Киеве. Местные власти заявили, что возгорание началось после падения обломков БПЛА.

Фото: Ukrainian Emergency Service / AP

Согласно сообщению российского Минобороны, ВС РФ нанесли «массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА» по объектам производства и местам запуска беспилотников ВСУ, а также по военным аэродромам и складам на территории Украины. В числе целей было предприятие «Киев-67» на западной окраине города и логистическая база «СТС-ГРУПП» — на южной окраине.

«Все назначенные объекты поражены, — заявили в Минобороны РФ. — По другим объектам в границах Киева удары не наносились».

