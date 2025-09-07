Microsoft сообщил о повреждении кабеля в Красном море

Корпорация Microsoft предупредила, что пользователи облачной платформы Azure могут столкнуться с проблемами в работе сервиса. Причиной компания назвала многочисленные повреждения оптоволоконного кабеля в Красном море.

«Устранение обрывов подводного оптоволокна может занять некоторое время, поэтому мы будем постоянно отслеживать, перенастраивать и оптимизировать маршрутизацию, чтобы минимизировать воздействие на клиентов»,— сообщила пресс-служба компании (цитата по Reuters). Причину повреждения кабеля там не назвали.

Azure Microsoft — один из крупнейших поставщиков облачных услуг в мире. В Красном море проходит телекоммуникационный маршрут, который соединяет Европу с Африкой и Азией.