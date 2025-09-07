Подсудимый и потерпевший нажаловались друг на друга

В Москве начался процесс по уже третьему уголовному делу бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина. На этот раз ему инкриминируют особо крупное мошенничество: по версии следствия, он похитил деньги у Союза адвокатов МЭКА. Параллельно в столице, но другим судом, рассматривается дело о хищении господином Гендиным около 100 млн руб. Судимость по первому делу с экс-чиновника уже снята.

Таганский райсуд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего вице-губернатора Самары и предпринимателя Геннадия Гендина. Ему вменяют в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заседание состоялось 3 сентября.

В 1987 году Геннадий Гендин начал свою карьеру с должности помощника руководителя Московской коллегии адвокатов, позже пошел работать в московскую прокуратуру, где до 1990 года занимал пост начальника хозяйственного управления. С 1991 года стал председателем Росвнешторга. Затем возглавил правление НКО «Фонд содействия культуре и искусству», был членом комиссии Российского государственного морского историко-культурного центра при правительстве РФ. С 2000 по 2003 год занимал пост вице-губернатора Самарской области.

В начале судебного заседания при традиционной процедуре установления личности подсудимого выяснилось, что Геннадию Гендину 60 лет, он уроженец города Николаева, имеет высшее образование, является гендиректором Московского института права, на попечении у него находится совершеннолетний сын с инвалидностью.

По версии обвинения, Геннадий Гендин путем обмана и злоупотребления доверием похитил 3,8 млн руб. у московского Союза адвокатов МЭКА (Международная экспертная коллегия адвокатов), которые затем потратил по собственному усмотрению. Детали аферы не разглашались. Заявление на Геннадия Гендина в правоохранительные органы поступило от руководителя союза Андрея Костина. Свою вину подсудимый категорически отрицает.

Адвокат подсудимого Владимир Шелупахин заявил ходатайство об изменении территориальной подсудности. Само место совершения преступления, отметил он, следствием не установлено, притом в соответствии с УПК дело подлежит передаче по подсудности в связи с тем, что Геннадий Гендин прописан в другом районе, который не входит в юрисдикцию Таганского райсуда. Более того, все события, о которых идет речь в уголовном деле, происходили в офисе компании, расположенном в доме №15 на улице Красина, 15, на территории, подсудной Пресненскому райсуду, заявил защитник.

Прокурор, в свою очередь, заявила, что оснований для изменения подсудности не имеется. Судья Светлана Спицина согласилась с гособвинителем и решила возвратить ходатайство адвокату, поскольку оно не отвечает требованиям УПК РФ.

Между тем, как стало известно “Ъ”, Геннадий Гендин написал на главу адвокатского союза Андрея Костина свое заявление о совершении преступления.

По его утверждению, после того как руководитель МЭКА обнаружил предполагаемую пропажу средств, он, зная, что Геннадий Гендин находится под стражей, незаконно завладел принадлежащим последнему Cadillac Escalade 2008 года выпуска. В ходе очной ставки, отмечают в окружении Геннадия Гендина, Андрей Костин якобы подтвердил, что автомобиль в тот момент находился у него.

Отметим, что в настоящий момент Пресненский райсуд столицы рассматривает другое уголовное дело в отношении Геннадия Гендина об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он убедил предпринимательницу (ее личность не раскрывается) в наличии у него связей в правительстве и администрации президента РФ и получил от нее порядка 100 млн руб. за помощь с получением правительственного разрешения на проведение градостроительных работ.

На этом процессе защита отмечала, что в сферу деятельности фигуранта, имеющего статус индивидуального предпринимателя, входило оказание услуг по получению градостроительного плана. Потерпевшая обратилась к нему именно за этим, в связи с чем был заключен договор, по которому на счет Геннадия Гендина были перечислены денежные средства.

Услуга, утверждает защита, частично была выполнена, денежные средства за неисполненные обязательства были взысканы в пользу потерпевшей в арбитражном суде.

Также представители подсудимого указывали, что в ходе предварительного расследования было нарушено право их клиента на защиту, так как очные ставки и допросы свидетелей были проведены в отсутствие адвокатов, замечания Геннадия Гендина следователем не учитывались, его показания были искажены.

Отметим, что для Геннадия Гендина это уже третье уголовное дело. В июне 2017 года по приговору Тверского райсуда Москвы он получил пять лет колонии. Тогда он мошеннически похитил средства экс-сенатора от Брянской области Сергея Калашникова, впоследствии ставшего депутатом Госдумы (процесс проходил в закрытом режиме, обстоятельства дела не сообщались). Однако в дальнейшем Геннадий Гендин был освобожден от отбытия наказания в связи с наличием у него серьезных заболеваний. В апреле 2024 года по решению Тушинского райсуда с него была снята судимость.

Ефим Брянцев