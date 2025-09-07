Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Николай Патрушев

Не утихает поток информационной шумихи вокруг неожиданной активности немецких следственных органов, идентифицировавших предполагаемых участников операций по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». В Морскую коллегию обращаются журналисты, задающие правомерные вопросы: стоит ли доверять данным о том, что действительно были найдены диверсанты, совершившие теракты на морских глубинах, и что вообще стоит за данным этапом расследования?

Напомню, что к расследованию диверсий на «Северных потоках» и ознакомлению с материалами уголовных дел не были допущены государства, заинтересованные в поиске реальной информации о случившемся в сентябре 2022 года.

Детали операции общественность узнает, как правило, из нелепых вбросов в прессу.

Последний из них безоговорочно обвиняет группу украинских граждан, которые якобы зафрахтовали по поддельному румынскому паспорту яхту для прогулки по Балтийскому морю. На причал, расположенный в ста метрах от военно-морской базы ВМС НАТО в немецком Ростоке, предполагаемые диверсанты, оставаясь незамеченными, без всяких проблем загружают водолазное оборудование, несколько сотен килограммов взрывчатки, другую необходимую технику и спокойно выходят в открытое море. Каким-то образом они обнаруживают газопровод, умудряясь при этом не перепутать его с другими трубопроводами и кабельными трассами, которыми изобилует этот район. В условиях оживленного судоходства они осуществляют неоднократные погружения, закрепляя заряды на газопроводе, и благополучно возвращаются в порт.

Не знаю, на кого рассчитаны эти утечки в прессу, но у компетентных людей появляется много вопросов. Кто, к примеру, позволил так свободно действовать украинским диверсантам на территории другого государства? Получается, что натовские ВМС не могут обеспечить безопасность вокруг своих баз, а власти ФРГ не способны контролировать, чем занимаются на их территории иностранцы. Либо вся эта активность планировалась, контролировалась и осуществлялась с участием высокопрофессиональных представителей натовских спецслужб?

Однозначно речь идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. Уничтожение участка подводного трубопровода — сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна. В случае «Северных потоков», очевидно, эту задачу решала высококлассная команда диверсантов, обладающих большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых гидрологических условиях Балтийского моря.

Далеко не каждая армия или спецслужба в мире имеет в своем составе пловцов, способных грамотно и, самое главное, скрытно реализовать подобную акцию.

Одна из спецслужб, способная выполнить эту задачу,— знаменитая британская Специальная лодочная служба.

Это одно из старейших военно-морских диверсионных подразделений, которое заявило о себе во время Второй мировой войны. Британские диверсанты прославились своим умением совершать атаки, используя самые незатейливые средства вроде байдарок и каяков,— именно поэтому служба и получила название лодочной. А после войны ее бойцы из первых рук перенимали опыт бывших противников — немцев и в особенности итальянцев из 10-й флотилии МАС, ветеранов которой, напомню, небезосновательно подозревают в причастности к взрыву советского линкора «Новороссийск». Известен факт попытки диверсии в английском Портсмуте в отношении крейсера «Орджоникидзе», на борту которого находился глава СССР Н. С. Хрущев.

Кстати, сейчас предпочитают не вспоминать, что буквально накануне подрыва «Северного потока» в этом районе Балтики проводились учения ВМС НАТО. Также следует отметить, что сами арестованные украинцы заявили, что проводимое в их отношении расследование направлено на возложение вины на Украину и прикрытие реальных организаторов и участников теракта, заинтересованных в усилении напряженности на Балтике. Анализ ситуации в регионе подтверждает их слова.

Известно, что диверсии на «Северных потоках» стали лишь прологом к новому и беспрецедентному в современной истории витку напряженности на балтийском направлении. Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами свидетельствует о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны.

Николай Патрушев, помощник президента России, председатель Морской коллегии