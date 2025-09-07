Папа римский объявил святым 15-летнего вундеркинда Карло Акутиса

Папа Римский Лев XIV причислил к лику святых компьютерного гения Карло Акутиса, скончавшегося в возрасте 15 лет. Юноша использовал технологии для распространения религии, чем заслужил прозвище «Божий инфлюэнсер», сообщает агентство Associated Press (AP).

На мессе на площади Святого Петра присутствовали около 80 тыс. человек. Помимо Карло Акутиса был канонизирован Пьер Джорджо Фрассати — живший в прошлом веке блаженный Римско-Католической Церкви.

«Величайший риск в жизни — растратить ее впустую, не следуя Божьему замыслу»,— сказал папа Лев на проповеди. Он отметил, что появление новых святых — это «приглашение для всех, особенно для молодежи, не растрачивать свою жизнь попусту, а направлять ее к возвышенному».

Карло Акутис родился в 1991 году в Лондоне. С детства проявлял способности в информатике и отличался религиозным рвением. Свое прозвище он получил за создание многоязычного веб-сайта, где документировались евхаристические чудеса, признаваемые церковью. Тогда разработка подобных проектов, как пишет AP, была прерогативой профессионалов. В 2006 году мальчик заболел острым лейкозом и скоропостижно скончался. Он был похоронен в итальянском городе Ассизи в стеклянной гробнице. Через прозрачные стены паломники могли видеть его лежащим в джинсах, толстовке и кроссовках Nike, отмечает AP.