Правительство подготовило правила ограничения платных мест в вузах

В Минобрнауки подготовили правила определения предельного количества платных мест в вузах на 2026/27 учебный год. Проект документа ведомство выложило для общественного обсуждения. Регулирование коснется как государственных, так и частных вузов.

Исключением станут только учебные заведения, подведомственные силовым структурам. При этом правительство намерено ограничить платные места не на все специальности, а только на избранные направления подготовки — их перечень, как и методику распределения мест подготовят отдельно.

Планируется, что распределять платные места будет специально сформированная межведомственная рабочая группа, созданная при Минобрнауки в срок до 5 ноября. Затем у вузов будет пять дней, чтобы представить предложения по корректировке их числа — аргументированные в соответствии с методикой. И после этого до конца года предельное число платных мест утвердят.

«Основной целью введения регулирования платного приема является сбалансированная подготовка кадров в интересах экономики и социальной сферы»,— поясняют в Минобрнауки. В ведомстве также обращают внимание, что намерены осуществлять регулирование платных мест поэтапно — и после первой приемной кампании будет проведен детальный анализ ее результатов, после чего правила могут скорректировать.

Напомним, до этого года включительно руководство университетов самостоятельно принимало решения о том, сколько студентов-платников может у них обучаться. Но в мае Госдума приняла поправки к закону «Об образовании», ограничивающие платный прием в вузы — и теперь у правительства есть возможность контролировать платный набор.

