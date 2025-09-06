ФМБА: российская вакцина от рака готова к использованию

Российская вакцина от рака прошла доклинические исследования, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. Вакцина готова к применению, сейчас в агентстве ждут разрешение от Минздрава на клиническое ее использование, сообщила госпожа Скворцова.

«Они (исследования.—"Ъ") доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. Причем существенно, в зависимости от особенностей — на 60–80%»,— сказала она «Известиям».

Вакцину начнут применять для борьбы с колоректальным раком. Также в агентстве заканчивают создание вакцины против глиобластомы и особых видов меланомы.

Вводить в экспериментальном режиме отечественную вакцину от меланомы начнут уже в ближайшие месяцы, сообщал «РИА Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он заявлял, что вакцина будет применяться не только для пациентов с первичной меланомой, но и для тех, кто уже прошел определенные стадии лечения. Ее производством занимался центр имени Гамалеи.