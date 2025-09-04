Главные новости за 4 сентября. Ростов-на-Дону и область

Департамент автодорог Ростова-на-Дону подготовит предложение об эвакуации оставленных в общественных местах машин без номеров, с закрытыми или нечитаемыми номерами.

Из-за отсутствия специальной лицензии Россельхознадзор привлек к ответственности гастролирующий зоопарк «Леон». На деятельность «Леона» в сети интернет пожаловались его посетители. Проведенная проверка подтвердила факты нарушения обязательных требований к содержанию животных.

Из-за жаркой погоды в Ростове-на-Дону на месяц продлили купальный сезон. Теперь он завершится 1 октября.

На крыше жилого дома по ул. Вартанова,31 в Аксае обнаружили дрон, его размер 30х30 см. На месте находятся службы экстренного реагирования и представители ресурсоснабжающих организаций. Для обеспечения безопасности работ произведено отключение газа. Эвакуированы жильцы верхнего этажа.

Из-за анонимного сообщения об угрозе минирования 4 сентября в 12:48 оцепили здание пригородного железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. Пассажиров и работников эвакуировали. В результате происшествия было задержано отправление пригородныпрех поездов №6174 Ростов – Орловка-Кубанская – Староминская, №6169 Ростов – Усть-Донецкая и №6088 Ростов – Таганрог.

В Ростовской области планируют массово внедрять рободоставки. Регион вошел в список из 36 российских субъектов, где правительство РФ установит экспериментальный правовой режим для коммерческой эксплуатации роверов.