В Ростове из-за анонимного звонка задержали поезда и оцепили здание вокзала

Из-за анонимного сообщения об угрозе минирования 4 сентября в 12:48 оцепили здание пригородного железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. Пассажиров и работников эвакуировали. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В результате происшествия было задержано отправление пригородныпрех поездов №6174 Ростов – Орловка-Кубанская – Староминская, №6169 Ростов – Усть-Донецкая и №6088 Ростов – Таганрог»,— говорится в сообщении ведомства.

В СКЖД добавили, что проверку здания оперативные службы завершили в 14:15. В настоящее время вокзал работает в штатном режиме.

Наталья Белоштейн