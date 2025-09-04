Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Аксае обнаружили дрон на крыше дома

На крыше жилого дома по ул. Вартанова,31 в Аксае обнаружен дрон, его размер 30х30 см. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.

«На месте находятся службы экстренного реагирования и представители ресурсоснабжающих организаций. Для обеспечения безопасности работ произведено отключение газа. Эвакуированы жильцы верхнего этажа»,— отметил господин Доморовский.

Ожидается прибытие саперов, которые определят, является ли дрон боевым или гражданским.

Наталья Белоштейн

