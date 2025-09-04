В Ростовской области могут начать массовое внедрение рободоставки

В Ростовской области планируют массово внедрять рободоставки. Регион вошел в список из 36 российских субъектов, где правительство РФ установит экспериментальный правовой режим для коммерческой эксплуатации роверов. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В проекте постановления указаны технические требования к роверам: устройства должны быть не более 80 см в ширину и 110 см в длину, а их максимальный вес без груза — 120 кг. Скорость движения ограничили до 25 км/ч, а максимальную мощность электродвигателя до 4 кВт. При пересечении проезжей части скорость роботов снизится до 6 км/ч, а в темное время суток они будут работать с подсветкой.

Субъектами экспериментального правового режима названы два российских предприятия: ООО «Рободоставка» и ООО «Дронсхаб».

Мария Хоперская