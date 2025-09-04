На Дону Россельхознадзор привлек к ответственности гастролирующий зоопарк

Из-за отсутствия специальной лицензии Россельхознадзор привлек к ответственности гастролирующий зоопарк «Леон». Проверка подтвердила ненадлежащее содержание животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

На деятельность «Леона» в сети интернет пожаловались его посетители. Провести проверку в зоопарке специалисты ведомства пытались дважды за август. В первом случае установить контакт с его руководителем не удалось, так как зоопарк переехал в другое место.

Застать зоопарк на месте удалось 22 августа в Морозовском районе. Проведенная проверка подтвердила факты нарушения обязательных требований к содержанию животных.

В итоге руководителю «Леона» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Сотрудники ведомства продолжаю контролировать ситуацию с содержанием животных.

Наталья Белоштейн