Главные новости за 3 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Белой Калитве осколки БПЛА повредили автомобили, фасад и стекла в двух многоквартирных домах. По информации Минобороны РФ, над регионом уничтожили семь БПЛА — в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районах.

Из-за падения неразорвавшегося снаряда БПЛА на крышу железнодорожной станции Кутейникова на участке Россошь – Лихая в Ростовской области с опозданием следует 47 поездов. Максимальное время задержки составляет до четырех часов. По графику следуют 11 ранее задержанных составов.

В январе-июле 2025 года производители вин из Ростовской области реализовали 2,59 млн бутылок вина, что на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года годом.

Ростовская область вошла в топ-5 регионов по числу инвесторов подросткового возраста — их доля в объеме чистых покупок на 60% выше, чем у взрослых. Восемь из десяти инвесторов-подростков планируют инвестировать всю жизнь.

В Ростовской области свыше 330 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан получили микрофинансовую помощь с начала 2025 года. Объем финансирования составил 212,2 млн руб.

В Ростовской области летом 2025 года количество вакансий водителей-дальнобойщиков увеличилось на 8% по сравнению с весной. Средняя предлагаемая зарплата составила более 180 тыс. руб./мес.