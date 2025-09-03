Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Белой Калитве осколки БПЛА повредили фасад двух многоквартирных домов

В Белой Калитве осколки БПЛА повредили автомобили, фасад и стекла в двух многоквартирных домах. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ночью, по информации Минобороны РФ, над регионом уничтожили семь БПЛА — в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районах.

Стекла также повреждены и в нескольких частных домах в поселке Коксовый. Пострадавших в результате происшествия нет.

Константин Соловьев

