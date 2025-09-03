В Ростовской области после атаки БПЛА с опозданием следуют 47 поездов

Из-за падения неразорвавшегося снаряда БПЛА на крышу ж/д-станции Кутейникова на участке Россошь – Лихая в Ростовской области с опозданием следует 47 поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Максимальное время задержки составляет до четырех часов. По графику следуют 11 ранее задержанных поездов.

«Движение составов на южном направлении осуществляется в полном объеме, отмен рейсов не допущено»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», во время ночной атаки 3 сентября осколки беспилотника повредили два многоэтажных дома в Белой Калитве, а также частные дома в поселке Коксовый. Кроме того, неразорвавшийся снаряд упал на крышу ж/д-станции Кутейникова и повредил контактную сеть.

