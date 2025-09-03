Ростовская область вошла в топ-5 регионов по числу подростков-инвесторов

Ростовская область вошла в топ-5 регионов по числу инвесторов подросткового возраста — их доля в объеме чистых покупок на 60% выше, чем у взрослых. Восемь из десяти инвесторов-подростков планируют инвестировать всю жизнь, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Анализ показал, что летом подростки предпочитали акции — 71% в объеме чистых покупок за вычетом продаж. По этому показателю подростки опережают взрослых более чем на 60%. На втором месте — короткие корпоративные облигации со сроком погашения менее пяти лет (11%). Замыкают тройку фонды денежного рынка (8%), которые подростки продолжают выбирать в отличие от взрослых, которые летом такие фонды чаще продавали, чем покупали.

У взрослых лидером в объеме нетто-покупок летом стали короткие облигации (34%). На втором месте по популярности — длинные облигации со сроком погашения более семи лет (18%). На акции за этот период пришлось только 10% чистых вложений. Кроме того, отмечается, что половина опрошенных подростков самостоятельно анализируют потенциал компаний.

«Сегодняшние школьники и студенты — это завтрашние лидеры экономики, и важно, что они уже сейчас осваивают принципы инвестирования. Их выбор в пользу акций ведущих компаний, а не краткосрочных инструментов показывает зрелый подход к формированию капитала. Радует, что 60% ребят приходят в инвестиции, чтобы «разобраться», а не просто заработать»,— отметил заместитель управляющего ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев, его слова приводятся в сообщении.

Константин Соловьев