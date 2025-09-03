Винодельни Ростовской области увеличили продажи на 10%

В январе-июле 2025 года производители вин из Ростовской области реализовали 2,59 млн бутылок вина, что на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года годом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольги Горбаневой.

За первые 7 месяцев года в регионе на 21% — до 2,88 млн бутылок, выросло производство готовой винодельческой продукции, а виноматериалов — на 30% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Замминистра отметила, что в 2024 году по программе господдержки виноделы Ростовской области заложили 104 га виноградников, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее.

В этом году планируют заложить не менее 100 га новых виноградников, как донскими автохтонными сортами винограда, так и сортами гибридной и международной селекции.

В этом году на поддержку виноградарства в Ростовской области из федерального и регионального бюджетов планируют выделить около 100 млн руб. Это почти в полтора раза больше, чем в предыдущем году.

Наталья Белоштейн