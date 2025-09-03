В Ростовской области спрос на водителей-дальнобойщиков вырос на 8%

В Ростовской области летом 2025 года количество вакансий водителей-дальнобойщиков увеличилось на 8% по сравнению с весной. Средняя предлагаемая зарплата составила более 180 тыс. руб./мес. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба «Авито».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным экспертов, большинство предложений предполагает вахтовый график — обычно составляет 15/15, 30/30 или 60/30 дней. При этом в среднем по России зарплаты для дальнобойщиков варьируются от 120 тыс. до 250 тыс. руб. А самый большой рост спроса на водителей зафиксировали в Тульской области, где количество вакансий увеличилось на 32%.

Константин Соловьев