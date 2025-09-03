Главные новости за 3 сентября. Курск, Тамбов, Белгород, Воронеж
Александр Хинштейн не пришел на предвыборные дебаты в Курске
Врио курского вице-губернатора Базарова лишили должности после ареста
Максим Косенков будет участвовать в конкурсе на должность мэра Тамбова
Стойленский ГОК отстоял здание депо в собственном белгородском комплексе
Суд постановил втрое уменьшить площадь здания с рестораном «Ярды» в Воронеже
Два здания и участок в белгородском Старом Осколе продают за 40 млн рублей
Московская компания построит корпус школы в Курской области за 882 млн
Предприниматель из Башкортостана отсудил товарный знак у белгородской ГК «Эфко»