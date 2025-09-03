Стойленский ГОК отстоял здание депо в собственном белгородском комплексе

Арбитражный суд Белгородской области встал на сторону АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» (СГОК, Белгородская область, входит в группу НЛМК), потребовавшего признать право собственности на нежилое здание на территории предприятия. Иск был подан к администрации Старого Оскола. Резолютивная часть решения суда пока не опубликована. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно документам суда, предметом спора стало здание локомотивно-вагонного депо площадью 2,1 тыс. кв. м, расположенное по адресу: Старый Оскол, территория Карьерная промплощадка, 3. В пресс-службе НЛМК «Ъ-Черноземье» пояснили, что объект не зарегистрирован в ЕГРН.

Параллельно в суде рассматривается еще один иск металлургов к администрации Старого Оскола — о признании права собственности на сооружение «Подъездной железнодорожный путь Соковское-Яманская» длиной 7 243 м. Заседание по нему пройдет 9 октября.

СГОК — одно из крупнейших предприятий по добыче железной руды в РФ. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции, по собственным данным, составляет 18%. ГОК производит железорудный концентрат и окатыши. Продукция СГОК в основном потребляется Новолипецким металлургическим комбинатом, основной площадкой группы НЛМК. Промышленные запасы руды СГОК — около 5 млрд т. По данным Rusprofile.ru, выручка АО «Стойленский ГОК» за 2024 год составила 166 млрд руб., чистая прибыль — 86 млрд руб.

