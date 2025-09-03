Суд постановил втрое уменьшить площадь здания с рестораном «Ярды» в Воронеже

Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск мэрии регионального центра и признал самовольными постройки бизнесмена Юсифа Халилова рядом с Петровской набережной на участках на улице Енисеевская, 3в, 5, 3. Речь идет о двухэтажном гараже площадью 334,4 кв. м и нежилом двухэтажном здании площадью 1 256,6 кв. м, в котором располагается ресторан «Ярды». Согласно требованиям городской администрации, гараж должен быть снесен. Здание ресторана, которое, согласно уведомлению о планируемом строительстве, должно было представлять собой индивидуальный жилой дом втрое меньшей площадью (407 кв. м), нужно привести в соответствие с разрешенными параметрами. Это стало известно из документов суда.

Одновременно суд отказал Юсифу Халилову во встречном иске, в котором тот просил признать за ним право собственности на самовольную постройку площадью 1 690,1 ± 8,2 кв. м, расположенную на тех же земельных участках.

Сам Юсиф Халилов находится в СИЗО, куда был заключен 17 августа как подозреваемый в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Подробнее о судебном споре из-за построек бизнесмена — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь