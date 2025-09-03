Московская компания построит корпус школы в Курской области за 882 млн

Администрация Курского района Курской области заключила с московским АО «УКС ИКС и Д» контракт на строительство корпуса Новопоселеновской средней школы. Победитель конкурса выполнит работы за 882,6 млн руб. при начальной цене в 887 млн. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания стала единственным участником торгов. До 1 апреля 2027 года ей предстоит подготовить территорию, возвести и отделать здание, смонтировать коммуникации, озеленить и благоустроить окружающее пространство.

По данным Rusprofile, АО «УКС ИКС и Д» зарегистрировано в мае 1995 года в Москве для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 585 тыс. руб. Гендиректором организации является Алексей Самохвалов. Собственники не раскрываются. Компания завершила 2024 год с выручкой в 815 млн руб. и чистой прибылью в 2,8 млн руб.

Курские власти нашли подрядчика не с первого раза. Предыдущие торги были признаны несостоявшимися из-за несоответствия всех четырех поданных заявок установленным требованиям. В конце июня УФАС России по Курской области приостановило определение исполнителя работ в связи с жалобами от ростовского ООО «Южная строительная компания» и московского ООО «Люксстройинвест», чьи заявки были отклонены. В результате УФАС признало жалобы необоснованными, но выдало администрации района и оператору торгов ООО «РТС-тендер» предписание об устранении нарушений.

Кабира Гасанова