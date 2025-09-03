Максим Косенков будет участвовать в конкурсе на должность мэра Тамбова

Документы в тамбовскую гордуму для участия в конкурсе на должность главы администрации города сегодня, 3 сентября, подал Максим Косенков. Об этом он сообщил в собственном Telegram-канале. Он является действующим мэром с 2022 года, став временно исполняющим обязанности градоначальника в 2020 году.

Депутаты тамбовской гордумы определили в качестве даты проведения конкурса по выбору мэра облцентра 10 сентября. Документы принимались с 4 августа по 3 сентября. Как сообщает издание «ПроТамбов», заявку на участие в конкурсе на замещение этой должности подал Станислав Ханеня. Он родился и вырос в Тамбове, ему 38 лет, по специальности — финансист и маркетолог.

Информация о других участниках конкурса недоступна. Пресс-служба гордумы не ответила на звонок «Ъ-Черноземье».

Максиму Косенкову 49 лет. Он родился в Тамбове, получил юридическое образование в Тамбовском государственном техническом университете. Начал работать в мэрии облцентра в 1994 году. В 2005–2008 годах возглавлял горадминистрацию впервые. В 2009–2014 годах находился в заключении в мордовском лечебно-исправительном учреждении. Изначально его приговорили к девяти с половиной годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и похищение человека (ст. 126 УК РФ). В июне 2013 года Московский горсуд пересмотрел дело и снял с господина Косенкова обвинения по первой статье, сократив срок до семи лет и семи месяцев. В апреле 2014 года Верховный суд Мордовии удовлетворил ходатайство защиты о его условно-досрочном освобождении.

Анна Швечикова