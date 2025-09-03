Александр Хинштейн не пришел на предвыборные дебаты в Курске

Как выяснил «Ъ-Черноземье», первый раунд публичных предвыборных дебатов кандидатов в губернаторы Курской и Тамбовской областей прошел исключительно в эфирном телевидении и за пределами прайм-тайма. Прямые трансляции дебатов не были доступны на сайтах местных филиалов ВГТРК, проводивших их, а публикация записей не планируется. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн («Единая Россия») на дебаты с конкурентами не пришел, его тамбовский коллега Евгений Первышов («ЕР») в дебатах все же поучаствовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первые дебаты кандидатов на пост губернатора Курской области прошли без Александра Хинштейна

Фото: Вести. Курск Первые дебаты кандидатов на пост губернатора Курской области прошли без Александра Хинштейна

Фото: Вести. Курск

В Курской области первый раунд дебатов кандидатов в губернаторы прошел сегодня, 3 сентября, в 9:30 на телеканале «Вести.Курск» (филиал ВГТРК), сообщили «Ъ-Черноземье» в редакции канала. Там уточнили, что посмотреть дебаты можно было только в прямом эфире по телевизору или на интернет-платформе «Смотрим». Запись не публиковалась, на платформе «Смотрим» она также не сохранилась.

В дебатах приняли участие кандидаты в губернаторы Курской области Геннадий Баев («Справедливая Россия — За правду»), Алексей Бобровников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР). Врио губернатора Александр Хинштейн участия в дискуссии не принял, судя по опубликованным каналом «Вести.Курск» фото.

Следующие дебаты в Курской области пройдут также только в эфире телевидения: в четверг, 4 сентября, в 9:30 на канале «Россия-1» и на «России-24» в 10:00.

UPD: В своем Telegram-канале Александр Хинштейн 3 сентября опубликовал записи о том, что вчера он встречался с жителями Железногорского района Курской области, а завтра — будет встречаться с жителями Курского района региона.

Дебаты кандидатов в губернаторы Тамбовской области прошли на телеканале «Вести.Тамбов» (филиал ВГТРК) тоже в 9:30 среды, 3 сентября, сообщили «Ъ-Черноземье» в редакции канала. Там подтвердили, что трансляции дебатов на сайте «Вести.Тамбов» не было, а публиковать запись канал не планирует.

В дебатах участвовали четверо из пяти кандидатов в губернаторы Тамбовщины: врио губернатора Евгений Первышов, Андрей Жидков (КПРФ), Павел Плотников (СРЗП), Олег Морозов (ЛДПР). Кандидат от «Новых людей» Елена Семилетова в дебатах участвовать не стала.

Большинство действующих глав российских регионов публичные дебаты проигнорировало как формат предвыборной агитации в принципе.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Разговоры о неважном».

Сергей Калашников, Юрий Голубь