Врио курского вице-губернатора Базарова лишили должности после ареста

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров, арестованный по обвинению в хищении средств, выделенных на фортификации в Белгородской области, освобожден от занимаемого поста. Об этом сообщил ТАСС врио главы региона Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Севастополя Фото: Правительство Севастополя

Уточняется, что чиновник также лишен допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

«На сегодняшний день он [Базаров] от занимаемой должности освобожден. Лишен допуска к сведениям, составляющим гостайну, и, как следствие, занимать должность врио вице-губернатора не может»,— заявил господин Хинштейн.

27 августа Мещанский райсуд Москвы избрал меру пресечения Владимиру Базарову в виде заключения под стражу как минимум до 25 октября. По версии следствия, будучи вице-губернатором и начальником департамента строительства Белгородской области (до начала 2025 года), господин Базаров якобы давал указания о согласовании с Минобороны РФ и закупке противотанковых надолбов в форме тетраэдров (оборонительных сооружений, так называемых «зубов дракона»), размеры которых оказались меньше, чем предусмотрено техническим заданием.

Силовики полагают, что сообщниками господина Базарова были экс-начальник управления капстроительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также бывший заместитель министра строительства региона Владимир Губарев. Кроме того, в рамках группы уголовных дел о хищениях при строительстве белгородских фортификаций с начала лета были арестованы замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его сообщник Вячеслав Автономов, а также трое близких чиновнику предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

Анна Швечикова