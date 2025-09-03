Два здания и участок в белгородском Старом Осколе продают за 40 млн рублей
Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» в третий раз выставил на аукцион имущественный комплекс в Старом Осколе Белгородской области. Начальная цена лота составляет 39,8 млн руб. Это следует из документации торгов.
Выставленный на продажу имущественный комплекс на улице Мира в Старом Осколе
Фото: «Дом. РФ»
В состав лота входят два одноэтажных здания общей площадью 1,4 тыс. кв. м и земельный участок на 8,5 тыс. кв. м. Они находятся в федеральной собственности. Начальная цена имущественного комплекса во многом сложилась из стоимости земли: здания оценены в 1 руб. каждое. Разрешенный вид использования участка — размещение административных зданий организаций сферы ЖКХ, объектов культурно-досуговой деятельности, объектов торговли, банковская и страховая деятельность, деловое управление.
Комплекс расположен в Центральном районе города, рядом со стадионом «Труд» и в шаговой доступности от леса «Горняшка».
Задаток для участия в торгах составляет 3,98 млн руб., шаг аукциона — 399 тыс. руб. Заявки принимаются до 27 октября, итоги планируется подвести 31 октября.
Этот имущественный комплекс уже пытались продать осенью 2024 года и весной 2025-го. На первых торгах начальная цена лота составляла 48,3 млн руб., на вторых — 39,8 млн. Оба тендера не состоялись из-за отсутствия заявок на участие в них.