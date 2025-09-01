Главные новости за 1 сентября. Воронеж, Белгород, Тамбов, Курск
Воронежский КБХА выставил на аукцион столовую и буфет для аренды.
Суд отклонил жалобы защиты липецких станкостроителей на заочный приговор.
Управление физкультуры и спорта мэрии Воронежа возглавила Елена Мохна.
ФСБ задержала тамбовчанина за сотрудничество с украинской спецслужбой.
Курская корпорация развития требует с ивановской компании 457 млн руб.
Николай Кочетаев оспорил свою отставку с поста главы орловского Мценска.
Сбербанк откроет мэрии Белгорода кредитную линию на 1,5 млрд руб.
Самарская компания подала жалобу на торги по ремонту тамбовских дорог за 2 млрд.