Николай Кочетаев оспорил свою отставку с поста главы орловского Мценска

Орловский облсуд принял к рассмотрению жалобу Николая Кочетаева на решение Мценского райсуда о досрочном прекращении его полномочий на посту главы Мценска. Согласного картотеке райсуда, в срок до 16 сентября могут быть представлены возражения по жалобе.

Фото: администрация Мценска Орловской области



Мценский райсуд вынес решение об отставке господина Кочетаева в середине июля. Основанием для этого стал иск прокуратуры, которая потребовала признать незаконным бездействие главы Мценска по урегулированию конфликта интересов и установить факт его наличия.

Как установили в надзорном ведомстве, в пользовании Николая Кочетаева находился автомобиль Genesis GV80, на котором он передвигался в том числе в рабочее время. Машина была приобретена в марте 2024 года по договору лизинга с ООО «Стандарт», руководителем которого является супруга господина Кочетаева. Лизинговые платежи оплачивала эта же компания. В мае 2024 года автомобиль передали главе города в безвозмездное пользование по договору, заключенному между «Стандартом» и самим Кочетаевым.

Кроме того, «Стандарт» управляет многоквартирными домами, в которых находятся муниципальные квартиры. Функции собственника по ним выполняет управление ЖКХ администрации Мценска. Несмотря на жалобы жителей на ненадлежащее содержание домов, проверки со стороны муниципального жилищного контроля в отношении общества не проводились. При этом ответы на четыре обращения граждан подписывал лично Николай Кочетаев.

Прокуратура направляла представление об устранении нарушений Мценскому городскому Совету депутатов, но оно было отклонено 18 апреля 2025 года. Из-за этого надзорное ведомство обратилось в суд.

