Воронежский КБХА выставил на аукцион столовую и буфет для аренды

В Воронеже АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса») объявило аукцион на право аренды нескольких помещений. Недвижимость сдается единым лотом, его начальная цена составляет 276,5 тыс. руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столовая КБХА

Фото: КБХА Столовая КБХА

Фото: КБХА

В лот входят нежилые помещения на улице Ворошилова, 22, принадлежащие предприятию, общей площадью 2,8 тыс. кв. м, в частности, часть первого и второго этажей в здании столовой и часть первого этажа в здании заводоуправления — буфет.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 октября. Итоги подведут 6 октября.

По данным Rusprofile, АО «КБХА» зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Основной вид деятельности — исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 23,1 млрд руб. Учредители не раскрываются. Выручка предприятия в 2016 году составляла 3,3 млрд руб., чистый убыток — 53 млн руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались. Директор — Александр Печагин.

В начале августа сообщалось, что петербургское АО «Ассоциация научно-технического сотрудничества "Тестрон"» планирует подать заявление в арбитражный суд Воронежской области о признании КБХА банкротом.

Егор Якимов