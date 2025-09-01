Воронежский КБХА выставил на аукцион столовую и буфет для аренды
В Воронеже АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса») объявило аукцион на право аренды нескольких помещений. Недвижимость сдается единым лотом, его начальная цена составляет 276,5 тыс. руб. Это следует из аукционной документации.
Столовая КБХА
Фото: КБХА
В лот входят нежилые помещения на улице Ворошилова, 22, принадлежащие предприятию, общей площадью 2,8 тыс. кв. м, в частности, часть первого и второго этажей в здании столовой и часть первого этажа в здании заводоуправления — буфет.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 октября. Итоги подведут 6 октября.
По данным Rusprofile, АО «КБХА» зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Основной вид деятельности — исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 23,1 млрд руб. Учредители не раскрываются. Выручка предприятия в 2016 году составляла 3,3 млрд руб., чистый убыток — 53 млн руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались. Директор — Александр Печагин.
В начале августа сообщалось, что петербургское АО «Ассоциация научно-технического сотрудничества "Тестрон"» планирует подать заявление в арбитражный суд Воронежской области о признании КБХА банкротом.