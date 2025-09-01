Суд отклонил жалобы защиты липецких станкостроителей на заочный приговор

Второй кассационный суд отклонил жалобы защиты Кирилла и Владимира Петровых, бывших совладельцев Липецкого станкостроительного предприятия, на заочный приговор, по которому они получили 14 и 12 лет колонии за крупное мошенничество. Об этом сообщил «Ъ». Приговор был вынесен Мещанским райсудом Москвы и подтвержден Мосгорсудом.

Суд установил, что братья Петровы создали группу для хищения более 415 млн руб. из гособоронзаказа. Так, они поставляли уже использовавшееся ранее оборудование вместо нового, вводя в заблуждение АО «Станкопром», воинскую часть ФСБ в подмосковной Балашихе и ПАО «Нептун». Им также вменили получение субсидий на несуществующую пилотную партию станков.

После приговора братья Петровы перестали являться на заседания и выехали за границу, где находился их отец, Владимир Петров. Все трое объявлены в международный розыск. Владимир Петров-младший отдельно был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорен к двум годам лишения свободы условно.

В мае Правобережный суд Липецка назначил Владимиру Петрову-старшему и его сыну Кириллу 3 и 15 лет лишения свободы соответственно за мошенничество на 52 млн руб. Уголовное дело касалось обстоятельств реализации проекта строительства цеха вместе со структурой «Ростеха» АО «Станкопром».

Подробнее о приговоре братьям Петровым — в материале «Ъ».