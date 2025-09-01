Управление физкультуры и спорта мэрии Воронежа возглавила Елена Мохна

С 1 сентября на пост руководителя управления физической культуры и спорта администрации Воронежа назначена Елена Мохна. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

Фото: из Telegram-канала мэра Воронежа Сергея Петрина

Фото: из Telegram-канала мэра Воронежа Сергея Петрина

Госпожа Мохна временно займет эту должность, так как предыдущий глава управления Максим Шляхта заключил контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ, пояснил мэр.

Елена Мохна окончила факультет истории и психологии Воронежского государственного педагогического университета. Работает в сфере образования более 20 лет. В последние годы возглавляла спортивную школу № 20 по ушу.

Егор Якимов