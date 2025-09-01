Самарская компания подала жалобу на торги по ремонту тамбовских дорог за 2 млрд

ФАС России приостановила определение подрядчика для ремонта нескольких региональных трасс в Тамбовской области. Решение было принято в связи с жалобами от самарского ООО «ДСК Дортранс». Согласно порталу госзакупок, обе претензии рассмотрят сегодня.

Как следует из жалоб, в обоих случаях компания посчитала, что при проведении конкурса были нарушены критерии конкуренции. В частности, «ДСК Дортранс» указывает на тот факт, что победитель подал заявки за минуту до окончания аукционов «с точно необходимой ценой падения».

Речь идет о двух тендерах на ремонт автодороги «Тамбов — Шацк» — Сосновка — Староюрьево — Первомайский. Начальные цены конкурсов составляли 965,8 млн и 1,2 млрд руб. соответственно. Как сообщал «Ъ-Черноземье», победителем в них стало воронежское ООО «СМУ-90» Вардана и Айка Агаронянов, предложив 875 млн и 1,1 млрд руб. Срок выполнения работ по контрактам составляет один год. На портале госзакупок сведения о победителях и участниках отсутствуют.

По данным Rusprofile, ООО «ДСК Дортранс» зарегистрировано в Самаре в 2014 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Компания принадлежит Игорю Разному. Выручка общества в 2024 году составила 8,9 млрд руб., чистая прибыль — 297 млн руб. Гендиректор — Александр Летяев.

В октябре 2024 года ФАС России возбудила дело о картельном сговоре в отношении воронежских ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника». Общая сумма якобы незаконно полученных контрактов в Тамбовской и Воронежской областях составляла 14,9 млрд руб.

Егор Якимов