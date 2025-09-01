Курская корпорация развития требует с ивановской компании 457 млн рублей

В Арбитражный суд Курской области поступил иск от АО «Корпорация развития Курской области» к ивановскому ООО «Энерго Рессурс». Сумма требований составляет 457,3 млн руб. Их суть не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В марте «Энерго Рессурс» в свою очередь подавал три иска к «Корпорации развития Курской области» на общую сумму 154,6 млн руб. Однако суд отказал компании в их удовлетворении. Судебные заседания проходили в закрытом режиме, резолютивные части решений не публиковались.

По данным Rusprofile, ООО «Энерго Рессурс» зарегистрировано в Иваново в 2019 году. Основной вид деятельности — обеспечение работоспособности котельных. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Денис Федоров. Выручка общества в 2023 году составила 225 млн руб., чистая прибыль — 7 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. АО «Корпорация развития Курской области» зарегистрирована в Курске в 2012 году. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 123 млн руб. Учредители не указаны, до 2021 года им являлось министерство имущества Курской области. Выручка корпорации в 2024 году составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб. Врио гендиректора — Дмитрий Алтухов.

В начале августа врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что «Корпорацию развития Курской области» ликвидируют. Отмечалось, что создана новая структура, которая возьмет на себя функции сопровождения инвесторов — изначальный профиль скандально известной корпорации.

В конце 2024 года МВД России по Курской области задержало бывшего гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблениях при строительстве линии обороны на границе с Украиной. Дело связано с контрактом на строительство фортификационных сооружений рядом с поселками Теткино и Попово-Лежачи.

В середине апреля по делу о махинациях при строительстве фортификационных сооружений задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, его бывшего первого заместителя Алексея Дедова и экс-депутата облдумы Максима Васильева. Бывшим чиновникам вменяется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а бывшему парламентарию — растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обе статьи также предусматривают санкции до десяти лет лишения свободы.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов