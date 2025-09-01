Сбербанк откроет мэрии Белгорода кредитную линию на 1,5 млрд рублей

ПАО «Сбербанк» выиграло подряд на открытие мэрии Белгорода кредитной линии с лимитом в 1,5 млрд руб. Контракт по начальной цене в 645 млн руб. заключен и опубликован на портале госзакупок.

Всего в аукционе приняли участие два банка. Сбербанк предлагал снизить начальную цену до 614,1 млн руб., второй участник, имя которого не раскрывается,— до 617,4 млн.

По условиям торгов, срок действия кредитной линии составит два года. Процентная ставка должна быть плавающей.

Уточнялось, что администрация города планирует открыть кредитную линию для финансирования дефицита бюджета и покрытия долговых обязательств.

В конце июля Сбербанк получил контракты на открытие мэрии Воронежа двух кредитных линий с совокупным лимитом в 2 млрд руб.

Алина Морозова