ФСБ задержала тамбовчанина за сотрудничество с украинской спецслужбой

Силовики задержали жителя Тамбовской области 1987 года рождения по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами (ст. 275.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Об этом сообщили в ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, тамбовчанин связался в Telegram с представителями спецслужб и добровольно согласился сотрудничать с ними. По заданию куратора он извлек из тайника составные части технического оборудования, предназначенного для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов.

Правоохранители продолжают следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для закрепления доказательной базы и выявления других возможных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.

В начале августа 2-й Западный окружной военный суд признал супругов Татьяну и Дмитрия Туриевых и друга их семьи Максима Косяченко виновными в причастности к терактам в Белгородской и Брянской областях. Двух первых фигурантов приговорили к 16 годам колонии строгого режима, третьего — к 20-ти.

Алина Морозова