обновлено 17:45
Чем занят Путин на саммите ШОС в Китае. Первые встречи и впечатления от форума
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай на саммит ШОС. Помимо участия в самом форуме у господина Путина запланированы двусторонние встречи с международными лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказали журналистам о некоторых из них, а господин Ушаков также поделился первыми впечатлениями от саммита. Главные события первого дня — в подборке «Ъ».
Армения
- Путин встретился с премьером Армении Николом Пашиняном.
- Путин отметил постоянные контакты членов правительств России и Армении.
- Путин сказал, что накопилось много вопросов как двустороннего характера, так и региональных.
- Пашинян заявил, что рад партнерству и диалогу между странами, назвал их братскими.
- Беседа Путина с Пашиняном была хорошей и продолжительной.
Китай
- Путин обсудил с главой КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты.
- Путин и Си вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить.
Азербайджан
- Путин пока не общался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
- Но члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана.
- Беседа Путина и Алиева возможна, лидеры пересекутся на предстоящих мероприятиях.
Словакия
- У Путина планируется встреча с президентом Словакии Робертом Фицо.
Казахстан
- Путин во время приема для гостей успел переговорить с президентом Касымом-Жомартом Токаевым.
Прием
- На обеде Путин сидел рядом с Си и Токаевым.
- Условились о дополнительных двухсторонних встречах, которые состоятся 1 сентября.
Впечатления
- Очень большое внимание к российской делегации и лично к президенту Путину.
- Гостей на приеме от имени председателя КНР угощали традиционной китайской кухней.
- Был классный концерт. Короткий, непродолжительный, но впечатляющий. Все началось с «Подмосковных вечеров», кстати.
Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «ШОС случилось».