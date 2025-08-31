Чем занят Путин на саммите ШОС в Китае. Первые встречи и впечатления от форума

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай на саммит ШОС. Помимо участия в самом форуме у господина Путина запланированы двусторонние встречи с международными лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказали журналистам о некоторых из них, а господин Ушаков также поделился первыми впечатлениями от саммита. Главные события первого дня — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters Помощник президента России Юрий Ушаков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters Помощник президента России Юрий Ушаков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

Армения

Путин встретился с премьером Армении Николом Пашиняном .

. Путин отметил постоянные контакты членов правительств России и Армении.

Путин сказал, что накопилось много вопросов как двустороннего характера, так и региональных.

Пашинян заявил, что рад партнерству и диалогу между странами, назвал их братскими.

Беседа Путина с Пашиняном была хорошей и продолжительной.

Китай

Путин обсудил с главой КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты.

последние российско-американские контакты. Путин и Си вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить.

Азербайджан

Путин пока не общался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым .

. Но члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана.

Беседа Путина и Алиева возможна, лидеры пересекутся на предстоящих мероприятиях.

Словакия

У Путина планируется встреча с президентом Словакии Робертом Фицо.

Казахстан

Путин во время приема для гостей успел переговорить с президентом Касымом-Жомартом Токаевым.

Прием

На обеде Путин сидел рядом с Си и Токаевым.

Условились о дополнительных двухсторонних встречах, которые состоятся 1 сентября.

Впечатления

Очень большое внимание к российской делегации и лично к президенту Путину.

Гостей на приеме от имени председателя КНР угощали традиционной китайской кухней.

Был классный концерт. Короткий, непродолжительный, но впечатляющий. Все началось с «Подмосковных вечеров», кстати.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «ШОС случилось».