обновлено 17:45

Чем занят Путин на саммите ШОС в Китае. Первые встречи и впечатления от форума

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай на саммит ШОС. Помимо участия в самом форуме у господина Путина запланированы двусторонние встречи с международными лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказали журналистам о некоторых из них, а господин Ушаков также поделился первыми впечатлениями от саммита. Главные события первого дня — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Армения

  • Путин встретился с премьером Армении Николом Пашиняном.
  • Путин отметил постоянные контакты членов правительств России и Армении.
  • Путин сказал, что накопилось много вопросов как двустороннего характера, так и региональных.
  • Пашинян заявил, что рад партнерству и диалогу между странами, назвал их братскими.
  • Беседа Путина с Пашиняном была хорошей и продолжительной.

Китай

  • Путин обсудил с главой КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты.
  • Путин и Си вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить.

Азербайджан

  • Путин пока не общался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
  • Но члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана.
  • Беседа Путина и Алиева возможна, лидеры пересекутся на предстоящих мероприятиях.

Словакия

  • У Путина планируется встреча с президентом Словакии Робертом Фицо.

Казахстан

  • Путин во время приема для гостей успел переговорить с президентом Касымом-Жомартом Токаевым.

Прием

  • На обеде Путин сидел рядом с Си и Токаевым.
  • Условились о дополнительных двухсторонних встречах, которые состоятся 1 сентября.

Впечатления

  • Очень большое внимание к российской делегации и лично к президенту Путину.
  • Гостей на приеме от имени председателя КНР угощали традиционной китайской кухней.
  • Был классный концерт. Короткий, непродолжительный, но впечатляющий. Все началось с «Подмосковных вечеров», кстати.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «ШОС случилось».

