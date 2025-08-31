Путин на саммите ШОС встретился с Пашиняном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает «Интерфакс».

Никол Пашинян на встрече назвал Россию и Армению братскими странами. Владимир Путин в свою очередь отметил, что давно не виделся с господином Пашиняном. «Накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных»,— добавил президент.

Встреча с премьером Армении стала первой в серии двухсторонних переговоров президента России с иностранными лидерами. Она началась сразу после приема, который организовала принимающая китайская сторона.

Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Владимира Путина по прибытии в Китай встретил лидер КНР Си Цзиньпин. Ожидается, что после завершения саммита ШОС также пройдут двусторонние переговоры глав России и Китая, а также трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аттракцион невиданной солидарности».