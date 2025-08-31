В Кремле назвали успешной встречу Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели продолжительную и продуктивную беседу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: пресс-служба президента РФ

Он отметил, что разговор прошел в режиме «глазу на глаз». «Очень хорошая была беседа, продолжительная»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС). На встрече с российским лидером господин Пашинян назвал обе страны братскими. Он добавил, что между Москвой и Ереваном идет активный диалог и партнерство.

Помимо этой встречи, во время официального обеда в честь участников саммита Владимир Путин общался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Пресс-секретарь Кремля рассказал, что российский президент сидел рядом с коллегой из Казахстана, что дало возможность для неформального общения. Кроме того, у господина Путина запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами государств, среди которых может быть встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.