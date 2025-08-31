ШОС случилось

Сказать, что 13-миллионный «пригород» столицы Китая Тяньцзинь (китайские Химки) живет ожиданием саммита ШОС, будет преувеличением.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В Тяньцзине заждались саммита ШОС

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Да, машин на дорогах, видимо, меньше, чем обычно. По крайней мере сегодня точно меньше, чем вчера. Да и европейских марок на дорогах больше, похоже, чем китайских. Европейские, правда, собраны тоже в Китае, но ведь все, что есть, собрано в Китае.

В воскресенье тут свадьбы. У отеля Radisson, где мы живем (для российских журналистов планировался другой отель, но в последнюю секунду там прорвало трубы, и нас перевели в этот; а что уж там вышло на самом деле, нам знать не положено), паркуется длинный лимузин, из которого выходит жених с голым животом, признаком зажиточного образа жизни. У многих других гостей свадьбы на носах белые пластиковые шарики, как у клоунов, и не сразу понимаешь, что это же новые аксессуары для борьбы с эпидемиями.

Между тем основные события разворачивались в этот день в других отелях.

Так, в отеле Ritz, где остановился Владимир Путин, ожидалась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко (нашли же где уединиться).

А в резиденции председателя КНР встретились Си Цзиньпин и Нарендра Моди, премьер Индии. Встречу следовало признать нерядовой.

Господин Моди первый раз за последние семь лет приехал в Китай. Некоторое время назад Индия и Китай договорились работать над демаркацией спорного участка границы, из-за которого их отношения особенно испортились в 2020 году. Не исключено, что сближению способствует и давление на оба государства со стороны США, в том числе 25-процентные пошлины на покупку российской нефти, введенные по отношению к Индии (пока Китай их не получил).

Председатель КНР и премьер Индии мирно побеседовали, и одно это событие придало некий многозначительный смысл саммиту в Тяньцзине.

Некоторые лидеры стран прибыли в Тяньцзинь между тем заблаговременно. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне тоже встретился с председателем КНР и поощрительно отзывался в разговоре с ним о стране пребывания:

— Вы просто молодцы! Гигантское развитие КНР! Люди занимаются конкретным делом!

Без сомнения, после этого китайский лидер будет заниматься своим конкретным делом с новым приливом воодушевления.

То, как все устроено в Китае, восхищает Александра Лукашенко, но, похоже, это тот редкий случай, когда просто нет слов:

— Многое хотелось сказать накануне нашей встречи, обдумывая нашу встречу, но когда живешь где-то, бываешь где-то, перемещаешься по улицам, то видишь колоссальные изменения буквально за годом год и забываешь о том, что хотел сказать!

Это было очень искреннее признание. Его стоило ценить.

— Молодцы! — продолжал по делу хвалить китайцев Александр Лукашенко.— Гигантское развитие, дисциплина, все по месту, никто зря нигде не ходит!..

А это вообще самое важное.

— Я в этом вижу большой успех вашего руководства,— обратился Александр Лукашенко к Си Цзиньпину.

И оставалось догадывать, кто руководство у китайского руководителя.

— Остальные вопросы просто меркнут перед тем, что вы творите в Китайской Народной Республике! — не останавливался Александр Лукашенко.— Я помню еще при Цзян Цзэмине я приезжал в Китай, и был один вопрос: технологии, технологии, технологии... И я помню, мы передавали определенные технологии Китайской народной республике (выручили, если называть вещи своими именами.— А. К.), а сейчас мы учимся у вас полностью по всем направлениям! Поэтому вот такие мысли уводят в сторону все остальное, о чем ты думаешь: о глобальном... А вы делаете глобальное из простого... Я вас поздравляю!.. Лично я пришел к тому, что политически в устройстве государства мы тоже должны у вас что-то перенять!

Что ж, белорусам пора опять готовиться.

— Сейчас, когда мир находится на перепутье (а председатель КНР, таким образом, считает именно так.— А. К.), мы готовы вместе с вами выполнять миссию времени,— по-китайски отвечал Си Цзиньпин, с которым у Александра Лукашенко, как и со всеми лидерами, особые отношения.

А вскоре президент Белоруссии уже приехал на прием в честь лидеров ШОС, и лидера Союзного государства Белоруссии и России можно было видеть хохочущим в обществе президента Азербайджана Ильхама Алиева, который на церемонии фотографирования стоял с края, но был привечен обосновавшимся в центре и нисколько от этого не загордившимся господином Лукашенко.

Многие ждали, окажется ли в обществе президента Азербайджана президент России, да не дождались. Впрочем, был еще не вечер, по крайней мере в Москве. Прием был в разгаре, а мы дожидались Владимира Путина в Ritz, в его временной резиденции в Тяньцзине.

Продолжение следует