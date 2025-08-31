В Кремле допустили встречу Путина и Алиева на саммите ШОС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев могут встретиться на полях саммита ШОС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься. По крайней мере, такая возможность у них будет»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил пресс-секретарь, пока президенты России и Азербайджана не общались на полях саммита. При этом он отметил, что активно общаются друг с другом члены делегаций двух стран.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском Тяньцзине 31 августа и 1 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «ШОС случилось».