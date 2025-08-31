Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Владимир Путин встретится с премьером Словакии Робертом Фицо

Владимир Путин во время визита в Китай встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Роберт Фицо

Фото: Михаил Маркив / Pool, Коммерсантъ

«Планируется»,— сказал господин Ушаков на соответствующий вопрос журналиста Life Александра Юнашева (запись опубликована в Telegram-канале).

Президент России прибыл в Китай 31 августа, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Роберт Фицо говорил, что отправится в Китай вечером 1 сентября. Он планирует посетить торжества по случаю окончания Второй мировой войны.

