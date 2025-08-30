Главные новости за 30 августа. Кавказ

Почти тысяча школьников Ставрополя заработала 9 млн руб. во время летней подработки в рамках городской программы временного трудоустройства.

Один из старейших курортов России, Ессентуки, празднует 30 августа свое 200-летие.

В Махачкале 19-летний водитель ВАЗа наехал на двух пешеходов на тротуаре, в результате чего погибла 70-летняя женщина, а второй пострадавший госпитализирован.

Управление Ставропольского края по сохранению объектов культурного наследия включило в единый реестр памятников регионального значения дом с русалками и атлантами, расположенный в Пятигорске на пересечении улиц Мира и 40 лет Октября.

Губернатор Ставропольского края назначил Елену Ковригину заместителем министра здравоохранения региона.

В результате столкновения микроавтобуса Mercedes с грузовиком на федеральной трассе «Кавказ» под Пятигорском погиб 18-летний пассажир, еще пять человек получили травмы. Прокуратура Предгорного района проверяет обстоятельства столкновения микроавтобуса и грузовика.