Ессентуки отмечают 200-летний юбилей

Один из старейших курортов России, Ессентуки, празднует 30 августа свое 200-летие. Праздничные мероприятия стартовали с торжественного шествия казаков.

Глава города Владимир Крутников подчеркнул историческое значение даты: «За два века город прошел долгий путь от казачьего редута до курорта с мировым именем».

По словам мэра, сегодня Ессентуки являются событийным центром региона Кавказских Минеральных Вод, активно развиваются и становятся удобнее для жителей.

«В этот день я хочу сказать спасибо всем тем, кто своим трудом ежедневно делает наш город лучше, кто своими знаниями, научными, спортивными и творческими достижениями прославляет город не только в стране, но и в мире»,— поблагодарил горожан Крутников, пожелав им здоровья и благополучия.

В честь юбилея в городе запланировано множество массовых мероприятий.

Тат Гаспарян