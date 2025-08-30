В ДТП под Пятигорском погиб пассажир микроавтобуса, пять человек пострадали

В результате столкновения микроавтобуса Mercedes с грузовиком на федеральной трассе «Кавказ» под Пятигорском погиб 18-летний пассажир, еще пять человек получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла 30 августа около 6:40 на 12-м километре автодороги «Кавказ» в районе обхода Пятигорска. По данным ГИБДД Ставропольского края, 24-летний водитель микроавтобуса Mercedes не соблюл безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика МАЗ с полуприцепом, что привело к столкновению.

Погибшим оказался 18-летний житель Запорожской области. Водитель и четверо пассажиров с различными травмами доставлены в больницу Пятигорска.

В салоне Mercedes в момент происшествия находились 10 пассажиров — микроавтобус выполнял частный рейс. Не пострадавшие в аварии пассажиры продолжили путь по маршруту следования.

Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

Тат Гаспарян