Дом с русалками и атлантами получил охранный статус в Пятигорске

Управление Ставропольского края по сохранению объектов культурного наследия включило в единый реестр памятников регионального значения дом с русалками и атлантами, расположенный в Пятигорске на пересечении улиц Мира и 40 лет Октября.

В приказе ведомства утверждены требования к деятельности в границах территории памятника. В здании разрешены научно-исследовательские, изыскательские, проектные и реставрационные работы, направленные на физическую сохранность объекта.

На территории можно восстанавливать утраченные части и элементы строения на основании историко-культурных исследований. Также допускается благоустройство, озеленение и хозяйственная деятельность.

Документ запрещает размещение наружной рекламы на территории памятника, проведение земляных, строительных и других работ. Использование здания под производственные цели, склады или мастерские также не допускается.

Тат Гаспарян