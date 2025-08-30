Школьники Ставрополя заработали 9 млн рублей летом

Почти тысяча школьников Ставрополя заработала 9 млн руб. во время летней подработки в рамках городской программы временного трудоустройства, сообщила администрация краевого центра.

В программе приняли участие 933 подростка от 14 лет, которые получили первый трудовой опыт. Средства на оплату их работы поступили из городского бюджета.

Большую часть ребят направили в школьные ремонтные бригады и на предприятия города. Часть подростков работала у индивидуальных предпринимателей и в семейном бизнесе.

Каждый участник программы в среднем получил около 8 тыс. руб., работая не более 2,5 часов в день.

Тат Гаспарян