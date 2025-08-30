Прокуратура Ставрополья контролирует расследование ДТП с погибшим пассажиром микроавтобуса

Прокуратура Предгорного района проверяет обстоятельства столкновения микроавтобуса и грузовика на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла утром 30 августа на федеральной автодороге «Кавказ», сообщает прокуратура Ставропольского края.

В рамках проверки надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Особый контроль осуществляется за вопросами оперативного предоставления медицинской помощи пострадавшим.

Следственные мероприятия по данному происшествию находятся под надзором прокуратуры.

В результате столкновения микроавтобуса Mercedes с грузовиком на федеральной трассе «Кавказ» под Пятигорском погиб 18-летний пассажир, еще пять человек получили травмы.

Тат Гаспарян