Прокуратура Ставрополья контролирует расследование ДТП с погибшим пассажиром микроавтобуса
Прокуратура Предгорного района проверяет обстоятельства столкновения микроавтобуса и грузовика на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Авария произошла утром 30 августа на федеральной автодороге «Кавказ», сообщает прокуратура Ставропольского края.
В рамках проверки надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Особый контроль осуществляется за вопросами оперативного предоставления медицинской помощи пострадавшим.
Следственные мероприятия по данному происшествию находятся под надзором прокуратуры.
В результате столкновения микроавтобуса Mercedes с грузовиком на федеральной трассе «Кавказ» под Пятигорском погиб 18-летний пассажир, еще пять человек получили травмы.