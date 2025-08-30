В Махачкале водитель сбил пешеходов на тротуаре, есть погибшая

В Махачкале 19-летний водитель ВАЗа наехал на двух пешеходов на тротуаре, в результате чего погибла 70-летняя женщина, а второй пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает МВД Дагестана.

ДТП произошло 29 августа около 12:30 на улице Азизова. Молодой житель столицы Дагестана за рулём автомобиля ВАЗ 21099 врезался в двух человек, находившихся на тротуаре, после чего машина столкнулась со столбом электропередач.

70-летняя жительница Махачкалы скончалась на месте от полученных травм. Её 19-летний земляк получил повреждения и был доставлен в больницу.

По факту происшествия собираются материалы для вынесения процессуального решения.

Тат Гаспарян