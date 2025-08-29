Главные новости за 29 августа. Воронеж, Белгород, Тамбов, Курск
Воронежский «Электросигнал» фигурирует в деле о невыполнении гособоронзаказа.
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: один человек погиб и один ранен.
Экс-министру ЖКХ Тамбовской области Бабиковой заменили условный срок на реальный.
Курская фабрика «Конти-Рус» взыскала с украинской фирмы 8,7 млн руб.
Суд расторг контракт на ремонт тамбовского моста за 149 млн руб.
В Воронеже депутат облдумы может построить высотку за 435 млн руб.
Аффилированный «Транссервис» не вошел в банкротство тамбовского нефтетрейдера.
В Воронежской области на ремонт дорог направили 3,2 млрд руб.