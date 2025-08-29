В Воронеже депутат облдумы может построить высотку за 435 млн рублей

ООО СЗ «Квартал» депутата Воронежской облдумы Дмитрия Лукинова заявило проект 15-этажного дома на улице Ленинградской в облцентре. Предварительная стоимость строительства составляет 435,5 млн руб. Выполнить работы планируется без генподрядчика, их завершение ожидается в четвертом квартале 2027 года. Выдача ключей может начаться 31 декабря того же года. Это следует из опубликованной проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект 15-этажного дома на улице Ленинградской в Воронеже

Фото: из проектной декларации Проект 15-этажного дома на улице Ленинградской в Воронеже

Фото: из проектной декларации

Дом комфорт-класса со стенами из монолит-кирпича хотят построить на участке площадью 1,6 тыс. кв. м. Он находится в аренде у застройщика. Общая площадь здания составит 5,1 тыс. кв. м, под жилые помещения отведено 3,6 тыс. кв. м. В высотке с одним подъездом предусмотрено 70 квартир, в том числе 38 трехкомнатных и 32 двухкомнатных.

Проект МКД не предполагает собственного паркинга, на придомовой территории может быть создано 39 машино-мест. Также рядом со зданием появятся по одной детской, спортивной и контейнерной площадке.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Квартал» было зарегистрировано в Воронеже в мае 2023 года для деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и гендиректор — Дмитрий Лукинов. 2024 год компания завершила с нулевой выручкой и убытком в 704 тыс. руб. Господин Лукинов является собственником семи действующих организаций Воронежской области, в том числе ООО СЗ «КФ» (деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика), ООО «Квартал девелопмент», ООО «Квартал» и ООО СЗ «СМУ "Квартал"» (строительство жилых и нежилых зданий). Совокупная выручка учрежденных им компаний за 2024 год составила 376 млн руб., чистая прибыль — 96 млн.

В марте ООО СЗ «СМУ "Квартал"» заявило проект жилого комплекса «Пломбир» на улице Черняховского в Воронеже. Сдача 15-этажного дома также запланирована на четвертый квартал 2027 года. Стоимость строительства оценивалась в 613,2 млн руб.

Алина Морозова